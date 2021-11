Basketball in der Region : Reserve-Basketballer erobern Platz zwei, LTV verliert deutlich

Basketball in der Region

Die Mannschaft von LTV-TrainerBjörn Jakob war in Wuppertal ohne Chance. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Die Zweitvertretung der Bayer Giants ist in der 1. Regionalliga weiter auf Kurs und setzt sich auch gegen Grevenbroich durch. Eine Klasse tiefer zahlt der Leichlinger TV beim Spitzenreiter Lehrgeld.

Basketball, 1. Regionalliga: TSV Bayer 04 Leverkusen II – Elephants Grevenbroich 87:72 (40:31). Die Reserve der Bayer Giants hat Platz zwei in der Tabelle erobert. In der Heimpartie gegen das Schlusslicht aus Grevenbroich ließen die Gastgeber nichts anbrennen und feierten den siebten Sieg im zehnten Spiel. „Es hat richtig Spaß gemacht, die Jungs von der Seitenlinie aus zu unterstützen“, sagte Jacques Schneider, der für Cheftrainer Karsten Schul einsprang. Angeführt vom überragenden 16-jährigen Lennart Litera agierten die Leverkusener gerade in der Offensive sehr variabel und nutzten die sich bietenden Chancen konsequent. Auch Robert Merz, Sören Queck, Benjamin Nick und Melvin Jostmann trafen zweistellig.