Bezirksvertretung : OP Plus: Markthalle auf Bunkerareal mit altem Bahnhofsdach

Das frühere Bunkergelände an der Bahnhofstraße wird derzeit als Parkplatz genutzt. Foto: Bernd Bussang

Opladen (bu) Genauere Vorstellungen oder gar einen Architektenentwurf für das frühere Bunkergelände an der Bahnhofstraße gibt es noch nicht. Nun ist Opladen Plus mit einem Vorschlag vorgeprescht: Auf dem Areal, das derzeit als Parkplatz genutzt wird, soll eine ständige Markthalle entstehen.

Als Dach könnte das mit dem Neubau des Busbahnhofs dann nicht mehr benötigte Dach des alten Busbahnhofs oder zumindest Teile davon verwendet werden.

Ihren Gedanken beschreibt Opladen Plus in einem Antrag an die Bezirksvertretung so: Im Zuge der Neuplanung der Westseite der Neuen Bahnstadt Opladen – im geplanten „Bahnhofsquartier“ sollen 52 Wohnungen, Einzelhandelsgeschäfte, ein Hotel sowie 400 Parkplätze entstehen – und der Neugestaltung des Busbahnhofs soll auch die Bahnhofstraße mit einem neuen Marktangebot aufgewertet werden.

Das alte Busbahnhofsdach wird bald nicht mehr gebraucht. Foto: Bernd Bussang

„Dazu gehört das entsprechende Angebot an Frischeprodukte, Fisch, vegane Produkte, Kaffeespezialitäten, kurze gesunde Snacks in der Mittagspause etc“, schreibt Opladen Plus. Eine Markthalle, „analog wie z.B. in Helsinki, Funchal etc. sehen wir daher als eine sehr gute Möglichkeit, um ein entsprechendes Angebot der neuen Zielgruppe bereitzustellen sowie wieder auch mehr Publikum in diesen Bereich zu ziehen“. Und: „Das alte Busbahnhofsdach ist zu schön, um weggeworfen zu werden.“