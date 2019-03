Amateurfußball: Marcus Banken beendet mit 43 seine Karriere

Witzhelden Eine Hüftverletzung bremst den Torjäger aus. Dem VfL Witzhelden will er trotzdem erhalten bleiben.

Das Interesse war deutlich größer als sonst. Die Fußball-Partie zwischen dem VfL Witzhelden und dem Post SV Solingen rückte am vergangenen Wochenende besonders in den Fokus – und zwar nicht nur, weil es für beide Mannschaften um wichtige Punkte im Abstiegskampf ging. Denn während der Partie endete auch eine lange Amateurfußballkarriere, als Marcus Banken für die letzten zehn Minuten eingewechselt wurde.

Der 43-jährige Angreifer muss seiner Laufbahn Tribut zollen und sich zeitnah einer Hüftoperation unterziehen. Er konnte die vergangenen Wochen und Monate nur noch unter Schmerzen mitwirken. Seine Fußballschuhe müssen damit unweigerlich an den Nagel gehängt werden. „Das war unumgänglich, die Schmerzen wurden einfach zu groß. An dauerhaften Sport ist nicht mehr zu denken“, erklärt Banken, der von zahlreichen Freunden, sportlichen Begleitern und Fans gebührend verabschiedet wurde.

Zwar war der leidenschaftliche Anhänger von Bayer 04 Leverkusen nur für den VfL Witzhelden und die benachbarte TG Hilgen aktiv, doch hat er sich über die Bergischen Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Unvergessen ist seine 40-Tore-Marke in der Bezirksliga-Saison 98/99, die für die TGH mit dem Aufstieg in die Landesliga gipfelte. Auch in der höheren Spielklasse zählte der Angreifer zu den Besten, entschied sich trotz lukrativer Angebote aber stets für die Vereine in seiner Heimatregion.

Vergangenen Sommer schloss sich für Banken der Kreis, als ihm am letzten Spieltag mit dem VfL der Sprung zurück in die Kreisliga gelang. Am 3. Juni 2018 hatte Banken beim HSV Langenfeld einen wichtigen Beitrag für die Entscheidung im Aufstiegsrennen geleistet. Erst in der Nachspielzeit gelang Oguzhan Akdeniz der Ausgleich – und Banken war es, der die Vorarbeit leistete. „Das sind unvergessliche Erinnerungen. Eigentlich sollte ich ja nur für zwei Spiele einspringen, aber mit dieser Mannschaft hat es so viel Spaß gemacht. Wir haben den Aufstieg zusammen geschafft“, sagt der Witzheldener, dem nun eine rund sechsmonatige Pause bevorsteht.