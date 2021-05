Besonders gefördert : Film zeigt Bauprojekte in Leverkusen

Leverkusen Zum Tag der Städtebauförderung geht es in einem Achtminüter um den Hitdorfer Hafen, die „Alte Feuerwache“ in Wiesdorf, Schloss Morsbroich und weitere Orte.

Baustellen üben eine ganz eigene Faszination aus – wir erinnern uns an den Bau der Rathaus-Galerie vor mehr als zehn Jahren und die viele Baustellengucker. Solche Bauprojekte hält die Stadt ab Samstag, 8. Mai, in einem Film fest. Acht Minuten lang ist der Streifen, der Leverkusen größtenteils aus der Vogelperspektive beleuchtet. Anlass: In diesem Jahr begehen Bund, Länder und Kommunen das Jubiläum „50 Jahre Städtebauförderung“. Der dazugehörige Tag fällt auf den 8. Mai. Wegen der Corona-Pandemie kann der Tag nicht vor Ort gefeiert werden, wie es in Vor-Conrona-Zeit unter anderem in der Bahnstadt der Fall war. Dafür gibt es nun neue, kreative Formate. Eines davon: eben der Achtminüter aus Leverkusen auf der Seite „Städtebauförderung“, Zu sehen sind im Film die aktuell geförderten Städtebauprojekte in Hitdorf, Wiesdorf, Opladen und im Park von Schloss Morsbroich.