Leverkusen (bu) Lenkräder der Marke BMW scheinen bei Autoknackern derzeit gefragt zu sein.

Die Polizei meldet gleich drei solcher Taten innerhalb von nur einer Nacht, der zum Dienstag.Die Tatorte sind Stüttekofener Straße und Weißdornweg in Schlebusch sowie Luisenstraße in Manfort. In allen Fällen schlugen sie die Seitenfenster der Autos ein und bauten die Lenkräder aus.