Für den Raum Leverkusen : Naturgut eröffnet virtuelles Klassenzimmer

Das digitale Klassenzimmer zum Naturschutz ermöglicht es Kindern zu verstehen, dass auch sie schon umweltbewusst agieren können. Foto: Naturgut

Leverkusen Das Naturgut Ophoven in Opladen beteiligt sich an einer Aktion der Unesco, die Schüler zu Klimaschutz und nachhaltigem Konsum ermuntern will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() Auf dem Naturgut Ophoven können aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen derzeit keine Kurse mit Schulklassen stattfinden. Vor diesem Hintergrund entwickelt das Umweltbildungszentrum für Kinder und Erwachsene regelmäßig neue digitale Bildungsangebote. Das neueste Angebot ist „Ein virtuelles Klassenzimmer voller Ziele“. In diesem virtuellen Klassenzimmer können Schülerinnen und Schüler insbesondere der Klassen drei und vier auch im Distanzunterricht spielerisch die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung entdecken.

Dazu gehören Ziele wie Gesundheit, Klimaschutz, nachhaltiger Konsum, bezahlbare und saubere Energie und Frieden & Gerechtigkeit. Abwechslungsreiche Rätsel, Aufgaben und Fragestellungen laden zur näheren Betrachtung und zur eigenen Reflexion der Kinder ein. So könnten die Mädchen und Jungen beispielweise auf einem Suchbild regenerative Energien suchen oder ein Kreuzworträtsel zum Thema Klimaschutz lösen. Zum Abschluss kann sich jeder bei einem Quiz beweisen. Das kostenfreie Angebot findet im Rahmen der bundesweiten „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE)-Wochen statt. Marianne Ackermann, Erste Vorsitzende des Fördervereins Naturgut Ophoven, ist froh, dass das Naturgut mit diesem Angebot auch in der Corona-Zeit das Verständnis von Kindern zu Nachhaltigkeitsfragen fördern kann – und das auf kreative Art und Weise. „Lernen und Handeln werden hier spannend miteinander verknüpft und es wird aufgezeigt, wie jeder Einzelne zur Lösung globaler Probleme beitragen kann. Wir hoffen, dass wir die Leverkusener Schulen mit diesem neuen Angebot in ihrem Distanz-Unterricht und Homeschooling unterstützen können.“ Ermöglicht wird das Bildungsangebot durch die Förderung des NaturGuts Ophoven als Regionalzentrum der Bildung für nachhaltige Entwicklung durch das NRW-Umweltministerium. Im Rahmen der Förderung des Landesnetzwerkes BNE werden dadurch regional bedeutsame Umweltbildungseinrichtungen als BNE-Regionalzentren gefördert.

Info Programm einer weltweiten Aktion Vom 1. bis zum 31. Mai finden deutschlandweit die sogenannten Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)-Wochen statt. Sie bilden den Auftakt des Unesco-Programms „BNE 2030“ in Deutschland und sind Teil des Rahmenprogramms der Unesco-Weltkonferenz zu Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie der nationalen Auftaktkonferenz „Mit BNE in die Zukunft“, die vom 17. bis zum 19. Mai dieses Jahres virtuell in Berlin stattfinden wird.