Allergiker leiden : Leverkusen in der „Pollenfalle“

Leverkusen (bu) Schlechte Zeiten für Allergiker: Seit dem Wochenende wird in der Stadt starker Flug von Birkenpollen registriert.

„Dies war zu erwarten, ist aber in diesem Jahr etwas früher als in den Jahren zuvor“, berichtet der Leverkusener Lungenarzt Norbert Mülleneisen. Bereits im Februar hatte der Pollenflug Fahrt aufgenommen, dafür sorgten Eibe und Erle. „Alle Pollenstationen in Deutschland haben im Februar Rekordwerte für Erlenpollen gemessen“, schreibt der Allergologe weiter. „Aber mit dem schlechten Wetter zu Karneval war schon wieder alles vorbei. So auch in der Leverkusener Pollenfalle“. Im März habe es bisher wenig Pollenflug gegeben – „aber jetzt schlägt die Birke zu“. Bis Ende April sei mit teils starkem Heuschnupfen zu rechnen. Mülleneisen rät zu frei verkäuflichen, kortisonhaltigem Nasenspray, Antihistaminika-Augentropfen und Tabletten mit antiallergischer Wirkung.