Basketball-Play-offs: Giants auf der Suche nach dem Heimvorteil

Info

Serie Im ersten Spiel der Best-of-Three-Serie stehen die Giants als Heimteam unter dem größeren Druck. Während Oldenburg befreit aufspielen und im Falle einer Niederlage am Samstag (19 Uhr) in eigener Halle ein drittes Spiel erzwingen kann, muss Leverkusen befürchten, in dieser Saison nicht mehr in der Ostermann-Arena zurückzukehren.