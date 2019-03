Fußgängerzone Opladen : Helle Betonsteine dunkel vor Dreck 

Opladen Die neu gestaltete Fußgängerzone wirkt schmutzig. Reinigung ist ausgeschrieben, aber keiner will den Auftrag.

Gut vier Monate nach der offiziellen Eröffnung der neugestalteten Fußgängerzone in Opladen sieht es so aus, als sei der Lack bereits ab. Das gilt zumindest für die in der Mitte verlegten hellen Betonsteine. Sie wirken dunkel und verdreckt. Und nicht nur Passanten wundern sich darüber. Am Dienstag waren sie Thema in der Bezirksvertretung: „Die Steine sind einfach zu hell, man hat uns die falschen Steine vorgeschlagen“, sagte Markus Pott von Opladen Plus. Er schlug vor, Möglichkeiten einer besonderen Versiegelung prüfen zu lassen – „ansonsten müssen sie regelmäßig gereinigt werden, das geschieht in Wiesdorf ja schließlich auf hellen Flächen auch.“