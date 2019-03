Nach der Razzia : Vorstoß der FDP: „Bahnhofstraße aufwerten“

Razzia auf der Bahnhofstraße am Freitagabend. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen (bu) Nach der Razzia der Polizei in der Bahnhofstraße fordert die FDP politische Konsequenzen zur Verbesserung des Umfeldes. „Die Bahnhofstraße muss jetzt so durch bauliche Maßnahmen aufgewertet werden, dass sie den Charakter einer angstbesetzten Straße verliert“, schreibt Ratsherr Friedrich Busch in einer Pressemitteilung.

Konkret schlägt Busch vor: „Die schon seit Jahren geplante Machbarkeitsstudie für Bunker und Bunkerparkplatz muss endlich der Öffentlichkeit vorgelegt werden“. Als Ergebnis müssten durch bauliche Maßnahmen „Personengruppen angesprochen werden, die sich von den Spielhallen-, Wettbüro- und Shisha-Bar-Nutzern deutlich abheben“.

Eine von Opladen Plus angedachte Einrichtung eines Dauer-Wochenmarktes auf dem Bunkerparkplatz sollte ernsthaft von der Stadtverwaltung geprüft werden.