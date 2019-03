Bauarbeiten beginnen: Baustart für das letzte Stückchen der Balkan-Radtrasse

Bergisch Neukirchen 2019 wird der Anschluss an den Bahnhof Opladen noch nicht klappen.

Auf ihrer Versammlung in Bergisch Neukirchen freuten sich die Mitglieder des Vereins rund um den Panoramaradweg Balkantrasse (Förderverein Balkantrasse Leverkusen) über Mehreinnahmen, neue Mitglieder, das umfangreiche Engagement der Menschen und die Bewegung, die in den zweiten Abschnitt kommt.

Laut Leverkusens Oberbürgermeister und Vereinsmitglied Uwe Richrath, der die Versammlung besuchte, ist im Frühjahr Baubeginn. Verläuft dann alles nach Plan, sei mit einer Fertigstellung im September zu rechnen. In dieser Radsaison wird’s also nichts mehr mit dem Anschluss an den Bahnhof in Opladen.