Morsbroicher Sömmerchen : Krimi und Cuba im Schlosspark

Gartenstühle, Picknickdecke, Tupperdosen unter den Arm geklemmt und ab zur Hörspielnacht am Schloss: Sie läuft am morgigen Freitag. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Schlebusch Der Morsbroicher Sommer ist in diesem Jahr nur ein Sömmerchen – und das findet an diesem Wochenende mit Cuba-Party und Hörspielnacht statt.

Für das trockene Wetter bei der traditionellen sommerlichen Cuba-Party und zur Hörspielnacht im Park von Schloss Morsbroich hat sich KulturStadtLev-Betriebsleiterin Biggi Hürtgen in den vergangenen Jahren immer selbst verantwortlich gefühlt. Dieses Mal hat sie die Verantwortung weitgehend in die Hände der Agentur Fun Concept gelegt, denn wegen der stark ausgedünnten Personaldecke – inzwischen betreut Anke Holgersson das städtische Kulturbüro ganz alleine – musste die Organisation des Morsbroicher Sommers abgegeben werden.

Mit der „Hörspielnacht“ geht es am Freitagabend um 20 Uhr los, schon vor Beginn können Picknickdecken ausgebreitet und -Körbe geleert werden. Wie gehabt können Besucher das abendliche Flair des beleuchteten Schlosses genießen und unter großen Bäumen der Übertragung des Hörspiels „Der nasse Fisch“ von Volker Kutscher lauschen. Ort des Geschehens ist Berlin im Jahr 1929, wohin der Kölner Mord-Ermittler Gereon Rath (straf-)versetzt wurde. Bei der Sitte ermöglicht man ihm einen Neuanfang. Allerdings gibt es da bald Tote und auch im rauen Berlin verfolgen den ehrgeizigen Kommissar Dämonen aus seinem früheren Leben. Kutscher hat mit der Krimi-Reihe um Gereon Rath mehrere Bestseller geschaffen. Der erste Fall wurde als „Babylon Berlin“ von Tom Tykwer verfilmt und aufwändig mit prominenter Besetzung als Hörspiel aufgenommen. Die vierstündige Produktion wird in mehreren Auszügen vorgestellt, verbunden durch Live-Musik. Der Eintritt kostet acht Euro.

Am Samstag, 20. Juli, öffnen sich die Tore des Schlossareals ab 16 Uhr für die Besucher der diesjährigen Cuba-Party. Der Sänger Rody Reyes und seine Band Havanna con Klasse garantieren ansteckende kubanische Musik und Lebensfreude. Die Tanzschule Kaechele bietet dazu einen Salsa-Tanzworkshop an. Das Konzept wurde etwas überarbeitet, so dass diese Veranstaltung nicht wie in den Vorjahren bereits um 18 Uhr endet, sondern Unterhaltung bis etwa 22.30 Uhr bietet.