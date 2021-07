Pläne für die zweite Jahreshälfte stehen : Schloss Dyck plant Lichtfestival

Ab dem 3. September soll es im Park eindrucksvolle Lichtinszenierungen geben, 2020 war das Lichtfestival wegen Corona ausgefallen. Foto: Carsten Sommerfeld

Jüchen Mit drei Groß-Events will die Stiftung Schloss Dyck in der zweiten Jahreshälfte durchstarten. Den Auftakt soll das Lichtfestival ab 3. September bilden, das Hygienekonzept ist in Arbeit. Erste Gastronomie soll es ab 17. August wieder geben.