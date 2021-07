Humor in Moers : Comedy Arts kehrt in den Schlosshof zurück

Moers Mit den „Comedy-Arts-Close-Ups“ geht das traditionsreiche Humorspektakel vom 16. bis 19. September 2021 neue Wege. Im Schlosshof liegen die Wurzeln von Deutschlands ältestem Festival der Humorkunst.

So böten sich für Samstag die Shows mit Felice & Cortes am Bollwerk 107 oder die mit Liza Kos & Ingmar Stadelmann im Schlosshof an. Mit den „Comedy-Arts Close-Ups“ geht das Festival in diesem Jahr vom 16. bis zum 19. September neue Wege: Geplant sind Shows mit Wortkabararett, Varieté, Comedy und Street-Performance an unterschiedlichen Standorten in und nahe der Innenstadt. Vorgesehen sind Open-air-Bühnen am Bollwerk, im Schlosshof, im Park und am Gymnasium in den Filder Benden – immer coronakonform mit kleinem Publikum und ganz nah dran am Geschehen.