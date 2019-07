Soziales Engagement : Rotary Club ehrt Lehrerinnen der Marienschule

Leverkusen Der Rotary Club Leverkusen Opladen zeichnete die Lehrerinnen Susann Falter und Ursula Leidinger für soziales Engagement aus

Beide betreuten neben dem Schulalltag ausländische Gastschüler und koordinierten die Auslandskontakte. „Rotary ist die größte nicht kommerzielle Jugendaustausch-Organisation der Welt“, erklärte Salge bei der kleinen Feier. Rund 50.000 Austausche von jungen Menschen ermöglichten sie weltweit, allein in Deutschland haben rund 600 Schüler aus über 30 Ländern an diesem Programm teilgenommen. Der Rotary Club Leverkusen-Opladen hat bisher an die 60 Aufenthalte von ausländischen Schülern organisiert und begleitet. Diese waren bei Familien in Leverkusen, Leichlingen, Langenfeld, Monheim oder Burscheid untergebracht und besuchten die Opladener Marienschule, die bereits seit über zehn Jahren verlässlicher Partner des Rotary-Jugenddienstes ist.