Jeckes Leverkusen : Marx folgt auf Krause beim Bund Deutscher Karneval

Leverkusen/Rhein-Berg Ein Grün-Weißer aus Schlebusch ist jetzt Cheffunktionär in der Region.

Die regionale Spitzenposition bleibt in Leverkusener Hand: Als Präsident des Regionalverbands Leverkusen-Rhein-Wupper vom Bund Deutscher Karneval löst Christoph Marx, Präsident der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Schlebusch, jetzt Uwe Krause (ehemaliger Präsident Festausschuss Leverkusener Karneval, FLK) ab. Krause hatte jüngst noch Orden auf verdiente Karnevalisten in Leverkusen „regnen“ lassen (wir berichteten). Beim Verband stand am Mittwoch die Neuwahl an.