Winterbrauchtum in Meerbusch : Heinzelmännchen starten in die Session

Eine Abordnung der Büdericher Heinzelmännchen feierte beim Karnevalserwachen am 11.11. in Düsseldorf den Start in eine „normale“Session. Foto: heinzelmännchen

Meerbusch Die Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen hat beim Hoppeditzerwachen in die Fünfte Jahreszeit begrüßt. In diesem Jahr soll der Karneval möglichst frei von Einschränkungen gefeiert werden.

Bei strahlendem Sonnenschein waren die Büdericher Jecken mit den anderen Düsseldorfer Vereinen vom Rheinufer durch die Altstadt zum Marktplatz vor dem Rathaus der Landeshauptstadt gezogen, um den Worten des Hoppeditz zu lauschen. „Es tut gut, nach all der Zeit wieder bekannte Gesichter zu sehen und gemeinsam schöne Stunden verleben zu können“, so Heinzelmännchen-Präsident David Burkhardt, dessen Karnevalsgesellschaft seit den 1950er Jahren dem Comitee Düsseldorfer Carneval angehört.

Die Büdericher Heinzelmännchen haben einen vollen Veranstaltungskalender bis Aschermittwoch. Den Auftakt bildet am 27. Januar die Große Prunksitzung im Henkel-Saal in der Düsseldorfer Altstadt. „Wir haben ein buntes Programm für unsere Besucher auf die Beine gestellt mit Alt Schuss, De Fetzer, Rheinstars, Et Röschen, Rhythmussportgruppe, De Huusmeister vom Bundesdaach, dem Prinzenpaar der Landeshauptstadt und unserer Tanzgarde“, erzählt Burkhardt. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung hat bereits begonnen. Die Karten zum Preis von 28 Euro sind erhältlich in den Vorverkaufsstellen in der Apotheke am Deutschen Eck und bei „Das Blumenmädchen“, Hohgrabenweg 95. Außerdem können sie online unter info@buedericher-heinzelmaennchen.de bestellt werden. „Das närrische Volk sollte aber schnell sein. Bereits die Hälfte der Karten ist verkauft. Auch unser Shuttlebus ab Büderich kann wieder für 15 Euro gebucht werden“, so der Heinzelmännchen-Präsident.

Info Heinzelmännchen feiern auch in Düsseldorf Heinzelmännchen Der Verein hat rund 200 Mitglieder, darunter Senatoren und eine 20-köpfige Tanzgarde. Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Session machen den Verein attraktiv.

Außerdem findet am 11. Februar ab 14.11 Uhr wieder das beliebte Richtfest in der Halle des Meerbuscher Gartencenters Toni Selders statt. Am Donnerstag, 16. Februar steigt dann ab 14.11 Uhr die Altweiberparty im Gasthaus Krone in Büderich. Ebenfalls dort feiern die Heinzelmännchen mit den Meerbuscher Jecken im Anschluss an den Düsseldorfer Rosenmontagszug am 20. Februar ab circa 17 Uhr ihre After-Zoch-Party. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist frei.

„Wir hoffen, dass wir eine relativ normale Session mit vielen Jecken aus Meerbusch und der Region feiern können. Das Beisammensein, sich Auszutauschen und gemeinsam für ein paar Stunden den Alltag vergessen steht dabei im Vordergrund“, betont Burkhardt. So versucht die Karnevalsgesellschaft auch wieder, die Seniorensitzungen in den Seniorenheimen in Büderich und Osterath anbieten zu können. Außerdem wird auch in dieser Session wieder für einen guten Zweck gesammelt.