Was macht der VW Bulli in Freialdenhoven? : Kleinbus aus Leverkusen im Visier der Polizei

Was macht der VW Bulli in Freialdenhoven?

Die Polizei in Düren ermittelt in einem Einbruchsfall. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düren/Leverkusen Am Steuer ein junger Mann mit Brille, Vollbart und dunklen Haaren. Laut Zeugen könnte er etwas auf dem Kerbholz haben.

Die Polizei ist Kreis Düren ist mutmaßlichen Einbrechern mit Leverkusener Kleinbus auf der Spur. In der Gemeinde Aldenhoven, Ortsteil Freialdenhoven, stahlen Unbekannte am vorigen Freitag zwischen 9 und 18.20 Uhr aus einer Wohnung Schmuck und Bargeld. Zeugen beobachteten laut Polizei im Tatzeitraum ein aus Freialdenhovener Perspektive auffälliges Fahrzeug: einen weißen Lieferwagen mit LEV-Kennzeichen. Möglicherweise handelt es sich um einen VW Bus der Serie T5. Auf dem Fahrersitz saß den Zeugen zufolge ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann. Er trug Brille, Vollbart und hatte dunkle Haare. Das Fahrzeug parkte demnach auch während des Martinszugs im Bereich der dortigen Römerstraße/Hüsgenstraße. Hinweise an die Polizei in Düren unter Telefon 02421 949-6425.