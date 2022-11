Football : Amon-Ra St. Brown entscheidet Duell der Brüder klar für sich

Detroits Amon-Ra St. Brown (mit Ball) machte gegen die Chicago Bears ein gutes Spiel. Foto: dpa/Nam Y. Huh

Leverkusen In der Football-Profi-Liga NFL zeigt Amon-Ra St. Brown ein starkes Spiel und gewinnt mit seinen Detroit Lions bei den Chicago Bears und Equanimeous St. Brown.

Von Tobias Krell

Im „Soldier Field“ in Chicago konnte nach dem mit Spannung erwarteten Duell der Wide Receiver (Passempfänger) mit Leverkusener Wurzeln in der Football-Profiliga NFL nur einer der beiden beteiligten St. Brown-Brüder jubeln. Amon-Ra hatte nicht nur wie erwartet eine bessere persönliche Bilanz als Bruder Equanimeous. Seine Detroit Lions gewannen zudem als Bonus auch noch durchaus überraschend mit 31:30 bei dessen Chicago Bears.

Für den Außenseiter aus der Autostadt war dies der erste Auswärtssieg seit fast zwei Jahren. Am 13. Spieltag der Saison 2020 hatten sie ebenfalls im „Soldier Field“ gewonnen und waren seither in der Fremde stets leer ausgegangen. Dass die Lions beim knappen Divisionsduell in der „Windy City“ das bessere Ende für sich verbuchen konnten, daran hatte ihre Nummer 14 gehörigen Anteil. Stolze elf Mal suchte Quarterback Jared Goff Amon Ra St. Brown – bevorzugt dann, wenn die Fortsetzung der Angrifssserie im dritten Versuch auf der Kippe stand. Und der junge Deutsch-Amerikaner lieferte ab. Er fing zehn dieser Pässe für 119 Yards Raumgewinn, erzielte mit einem Lauf weitere zwei Yards.

Schon vor der Partie hatten sich Goff und der Offensive Coordinator Ben Johnson darauf verständigt, zu versuchen, den „Sonnengott“ gleich zu Beginn gut einzubinden. Das ging ganz offensichtlich auf – auch, weil sich der Receiver in glänzender Tagesform zeigte. „Wenn er so spielt und diese ‚Big Plays‘ macht, dann ist es schwer, ihn nicht weiter mit Bällen zu füttern. Das ist auch sein Verdienst“, betonte Lions-Cheftrainer Dan Campbell.

Ein eigener Touchdown war Amon-Ra zwar nicht vergönnt, aber er hatte mit insgesamt sieben erzielten First Downs erheblichen Anteil an mehreren der erfolgreichen Angriffsserien – darunter auch der entscheidenden letzten. Da trug der Receiver den Ball bis auf ein Yard an die Endzone heran.

Die amerikanischen Sportexperten sind besessen von Statistiken. Eine, die nach dem Sieg in Chicago besonders häufig zitiert wurde, bezieht sich auf die Anzahl der gefangenen Pässe in den ersten 25 Spielen in der NFL, also zum Beginn der Karriere. 139 stehen für Amon-Ra in dieser Wertung zu Buche. Damit liegt er in den Top 10 – ist also in dieser Auswertung einer der erfolgreichsten zehn Spieler der Profiliga jemals.

So gut lief es für den ältesten St. Brown-Bruder Equanimeous bei weitem nicht – weder insgesamt, noch im Brüderduell. Nachdem im Spiel zuvor ein von ihm nicht gefangener Ball die Hoffnungen auf einen Sieg über die Dolphins endgültig zunichte machte, war er diesmal keiner der Adressaten von Quarterback Justin Fields. Allerdings wurde er zweimal als Ballträger im Laufspiel eingesetzt: einmal für zehn Yards Raumgewinn, einmal für ein Yard Raumverlust und mehrfach als Vorblocker für Teamkollegen.