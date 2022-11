Basketball in der Region : Fast-Break kassiert Derbyniederlage

Rhein-Wupper Bei der Drittvertretung der Giants verspielen die Oberliga-Basketballer aus Leverkusen eine Pausenführung. Die BBZ-Reserve gewinnt derweil ihr erstes Saisonspiel.

2. Regionalliga: NEW Elephants Grevenbroich – Leichlinger TV 113:59 (49:30). Beim Tabellenführer in Grevenbroich waren Leichlingens Basketballer ohne Chance. Die von Frank Baum trainierte Mannschaft hielt bis zum Seitenwechsel gut mit, in der zweiten Halbzeit schwanden jedoch die Kräfte und die Niederlage nahm deutliche Formen an. Baum ermöglichte aber allen Nachwuchskräften genügend Einsatzzeiten, um weitere Erfahrungen zu sammeln. Der Blick und die Hoffnungen des LTV richten sich nun auf das kommende Wochenende, wenn das Team nach 18 Monaten wieder in die heimische Realschulhalle zurückkehren kann. Erster Gegner ist der direkte Konkurrent Barmer TV.