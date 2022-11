„Stage & Music“ in der Marienschul-Aula : Leverkusener Musical-Truppe probt für mega Song-Duell

Die Kostüme sitzen, Choreografie und Texte auch: „Stage & Music“ zeigt das Stück am Wochenende gleich drei Mal in Opladen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Opladen Der Verein „Stage & Music“ fiebert seiner nächsten Premiere entgegen. Am Wochenende soll das Publikum in der Aula der Opladener Marienschule eine mitreißende Choreografie erleben. Titel: „Queen and The Greatest Showman – Visions rewritten“.