Aktionswoche in Leverkusen klärt auf : Mehr häusliche Gewalt seit Pandemie-Beginn

"Ankreiden" anzüglicher Bemerkungen, sogenannter Catcalls. Durch Niederschreiben wird deutlich gemacht: Sowas geht gar nicht, Macker! Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Leverkusen Aktionswoche zum „Orange Day“ thematisiert Gewalt gegen Frauen – und wie man ihr begegnet. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Ausstellung, ein Benefizkonzert und ein Straßen-Event gegen Catcalling.

Von Katharina Luxen

Ob es mit der Pandemie zusammenhängt? Das lässt sich nur vermuten, fest steht aber: Die Frauenberatungsstelle Leverkusen zählt für 2021 etwa 28 Prozent mehr Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Da waren es laut Beraterin Christiane Meinekat 322 – im Jahr 2021 stieg diese Zahl auf 413.

Die Frauenberatungsstelle weist auf diese bedenkliche Entwicklung hin anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Dieser Aktionstag, auch „Orange Day“ genannt, ist jährlich am 25. November. In Leverkusen wird er eingebettet in die Aktionswoche „Gegen Gewalt an Frauen“. Die Federführung bei der Programmgestaltung übernahm der „Runde Tisch gegen Gewalt“. Mit einbezogen sind zudem mehrere Frauenvereine.

Den Runden Tisch gegen Gewalt gibt es seit mehr als 20 Jahren. An ihm sitzen Vertreter von Einrichtungen und Vereinigungen, die sich aktiv in den Bereichen Prävention, Information und Beratung bei Gewalterfahrungen engagieren. Dazu zählen zum Beispiel Pro Familia, die Awo, die Polizei oder die Flüchtlings- und Integrationsräte.

Der Lokalsender „Radio Leverkusen“ unterstützt die Anti-Gewalt-Woche mit Fernsehwerbung zu drei verschiedenen Gewaltthemen, die mehrmals täglich ausgestrahlt wird. Das Land bezuschusst mehrere Aktionen. Die Frauenvereine planen weitere eigene Veranstaltungen mit dem Ziel, Spendengelder zu erlösen.

Für Donnerstag, 24. November, lädt das Frauenhaus zur Ausstellung „Und das soll Liebe sein? Warnsignale häuslicher Gewalt erkennen und handeln“ ein. Die Vernissage in der Hauptstelle der Stadtbibliothek in der Rathaus-Galerie beginnt um 17 Uhr. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bücherei zu sehen, bis einschließlich 4. Dezember.

Am Freitag, 25. November, veranstaltet der Runde Tisch in der Wiesdorfer Fußgängerzone zwischen 13 und 15 Uhr eine Catcalling-Aktion mit dem Titel „Wir kreiden an“. Als „Catcalling“ werden anzügliche Sprüche, Blicke oder Gesten von Männern gegenüber Frauen bezeichnet, die – je nach Situation und Empfinden der Belästigten – die Qualität verbaler oder nicht-körperlicher Gewalt haben können.

Ebenfalls am Freitag, 25. November, liest Julia Cruschwitz aus ihrem Buch „Femizide. Frauenmorde in Deutschland“. Beginn ist um 18.30 Uhr im Gartensaal von Schloss Morsbroich. Veranstalter ist der Zonta-Club Leverkusen in Kooperation mit dem Frauenring Leverkusen, dem Inner Wheel Club Leverkusen-Dormagen und den Soroptimistinnen Leverkusen/Leichlingen.