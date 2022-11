Nach Schlangenlinienfahrt auf der Autobahn : Polizei schnappt Promillefahrer auf der A 3 in Opladen

Leverkusen-Opladen Erst genehmigte sich ein 63-jähriger Dürener mittags an einer Tankstelle Alkohol, dann setzte er sich hinters Steuer und fuhr auf der Autobahn Schlangenlinien. Polizisten stellten beim Alkoholtest 2,0 Promille fest.

An der Tankstelle nahe der Autobahnauffahrt zur A3 betankte ein 63-Jähriger am Dienstagmittag nicht seinen Wagen, sondern „konsumierte Alkohol“, meldet die Polizei. Danach, so beobachteten Zeugen, stieg er in seinen Kleinwagen, fuhr auf die A 3 in Richtung Köln auf und konnte dort seinen Wagen nicht mehr ganz im Zaum halten. Denn die Zeugen, die die Polizei riefen, meldeten, der Mann fahre Schlangenlinien.