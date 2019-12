Vertragsverlängerung : Stadt weitet die Begabtenförderung an Grundschulen aus

Leverkusen (LH) ABC? Kann er schon. Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren im Zahlenraum von von 0 bis 10 – für sie ein Kinderspiel, Klassenkameraden in der Grundschule müssen sich erst dran abarbeiten.

Was also tun mit hochbegabten Kindern? Die Antwort kommt aus Rheindorf. Seit zwei Jahren gibt es eine Begabtenförderung an der Gemeinschaftsgrundschule Am Friedenspark für Schüler dreier Leverkusener Grundschulen – in Kooperation mit dem Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland (HBZ), einer Tochtergesellschaft des Rhein-Erft-Kreises.