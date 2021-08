Bildung in Erkrath : Schüler danken für Hilfe in der Pandemie

ERKRATH Mentoren des Vereins „Du Ich Wir“ bekamen Blumen und ein Gedicht. Sie ließen Erkrather Grundschüler nicht allein im Distanzunterricht.

Für diese Kinder hat die Schule trotz der äußerst herausfordernden und sich vor allem ständig ändernden Pandemie-Bedingungen eine Notbetreuung organisiert. Den meist jungen Mentoren des Vereins war es wichtig, „keinen zu verlieren“, sagte Dominik Adolphy, der Vorsitzende von „Du Ich Wir“, der sein Büro in Trills hat. Und Jasmina Huseinovic, die Mentorin mit eigenen Migrationserfahrungen, fügte hinzu: „Wir wollen den Kindern überzeugend klarmachen, dass man mit Bildung alles schaffen kann“. Sie selbst studiert zurzeit Jura in Bochum .

Katrin Wendrich ist in Erkrath für fünf Gruppen mit 125 Kindern verantwortlich. Ihr stehen Angestellte und Honorarkräfte zur Seite. Von dieser vorbildlichen Integrationsarbeit während der Corona-Pandemie wussten natürlich auch die Integrationsbeauftragten der Stadt Erkrath und des Kreises Mettmann. So arbeiteten der Schul- und Sozialarbeiter Jamie Jörges und Norbert Pabst von der Interkulturellen Schulentwicklung des Kreises, einer landesweiten Koordinierungsstelle, eng zusammen, um die Maßnahmen in Erkrath finanziell zu unterstützen. Ihre Aufgabe ist jetzt, die Teilnahme am Förderprogramm auch für die Zukunft zu sichern.