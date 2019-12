Kunst von Udo Lindenberg : „Sonderzug nach Pankow“ stoppt in Schlebusch

Kunst mit Augenzwinkern von Udo Lindenberg und Volker Kühn ist jetzt im Herkenrath Hof zu bestaunen – und zu erwerben.

Dieser Spruch trifft irgendwie auch auf Thomas Dröll zu, der mit seiner Gesellschaft „scivola“ einen neuen Anziehungspunkt im Schlebuscher Herkenrath Hof geschaffen hat. Er ist hier auch noch einmal durchgestartet, um Menschen zu Austausch, Begegnung und Erlebnis anzuregen. „Scivola“ ist Esperanto und bedeutet so viel wie Neugier, und die genau ist das Transportmittel für dieses Vorhaben. Was eignet sich da besser als Kunst, um Neugier zu wecken, zum Nachdenken und zu Diskussion anzuregen. Der Startschuss für diesen „scivola“-Ort fiel am 11. Oktober in der Leverkusener Kunstnacht, mit der Ausstellung wurden in einer ersten Ausstellung von Kunstwerken des Schauspielers Armin Mueller-Stahl.

Denn so unterschiedlich die Arbeitsweisen der zwei hier vertretenen Künstler ist, handelt es sich doch in beiden Fällen um „Kunst mit einem Augenzwinkern“. „Sei es der „König von Scheißegalien“, den Lindenberg mit Krone, Dreizack und qualmendem Joint abgebildet hat, der legendäre „Sonderzug nach Pankow“ oder seine Vorstellung von „Unplugged“ auf hoher See mit dem Stecker in der Hand, der schwer in eine schwimmende Steckdose zu bekommen ist. Im Raum nebenan sind – ebenfalls verkäufliche – Objektbilder von Volker Kühn ausgestellt, die Alltägliches und durchaus ernste Gedanken mit einer Prise Humor in heitere Bilder übersetzen. Der Objektkasten „Maßstäbe setzen“ zeigt etwa einen winzigen Anzugträger in Modellbaugröße, der es offensichtlich geschafft hat, die Zollstock- Abschnitte wie Hochhäuser aufzurichten.