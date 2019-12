Attacke im Schnellrestaurant : Macheten-Mann weiter auf der Flucht

Die Fahndung nach dem Macheten-Mann geht weiter. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leverkusen (bu) Der 40-jährige Albaner, der am Donnerstag in einem Schnellrestaurant einen 36-jährigen Mazedonier durch Macheten-Hiebe verletzt hat, ist weiter auf der Flucht. Wie die Polizei am Freitag berichtete, läuft die Fahndung nach dem Mann weiter.

Er sei der Polizei namentlich bekannt. Die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen war kurz nach der Attacke ergebnislos geblieben. Bei dem Angriff war der 36-Jährige durch die Macheten-Hiebe verletzt und vorsorglich zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Die Verletzungen seien aber nicht allzu schwer, berichtet ein Polizeisprecher.