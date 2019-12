Verschiebung wegen der Feiertage : Termine der Müllabfuhr zum Jahresende

Foto: dpa

Leverkusen Durch die Feiertage zum Jahresende verschieben sich die Termine der Müllabfuhr wie folgt, teilt die Avea mit: Der Restmüll wird am Samstag, 21. Dezember, in den Bezirken 1 und 2, am Montag, 23. Dezember, in 3 und 4, am Dienstag, 24. Dezember in 5 und 6, am Freitag, 27. Dezember, in 7 und 8 und am 28. Dezember in Bezirk 9 und 10 geleert.

Der Papiermüll wird am 21. Dezember in Bezirk 12, am 23. in Bezirk 14, am 24. in Bezirk 16, am 27. in Bezirk 18 und am 28. in Bezirk 20 abgeholt. Die gelben Säcke werden am 21. in den Bezirken 11 und 12, am 23. in 13 und 14, am 24. in 15 und 16, am 27. in 17 und 18 und am 28. in den Bezirken 19 und 20 entsorgt.