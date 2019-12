Spiel in Emlichheim : Volleyballerinnen spielen gegen ihre Auswärtsschwäche

Leverkusen Die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen bestreiten am Sonntag (16 Uhr) in Emlichheim ihr letztes Zweitliga-Duell des Jahres.

Aus ihrem sportlichen Tief haben sich die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 noch nicht ganz befreit. Zwar gewannen sie nach drei Niederlagen in Folge gegen Dingden, unterlagen danach aber 2:3 beim Vorletzten VC Essen. Es war die vierte Auswärtspleite in Serie. „Diese Niederlage hatten wir uns durch eigene Fehler selbst zuzuschreiben“, sagt Trainer Tigin Yaglioglu, der am Sonntag unbedingt drei Punkte in der Fremde gewinnen möchte. Zu Gast ist der TSV ab 16 Uhr beim SCU Emlichheim.