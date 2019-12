Kreisliga A Köln und Solingen : BVBN empfängt Gencler zum Derby

Rhein-Wupper Die Kreisliga A hält zum Jahresabschluss ein Nachbarschaftsduell bereit. Das Hinspiel gegen Bergisch Neukirchen konnte Genclerbirligi Opladen 3:1 für sich entscheiden.

Fußball-Kreisliga A Solingen: BV Bergisch Neukirchen – Genclerbirligi Opladen. Im Hinspiel feierten die Opladener einen 3:1-Sieg. „Dafür wollen wir uns natürlich revanchieren“, sagt BVBN-Trainer Michael Czok. Mit einem Erfolg würden sein Team am Konkurrenten vorbeiziehen. Czok muss für diese Aufgabe am Sonntag (14.45 Uhr) jedoch auf Daniel Mücke, Jonathan Engels, Sebastian Fitz, Marius Krekeler, Henri Gute und Benjamin Seifert verzichten. Bei Opladen werden die Urlauber Orhan Geyik und Boray Aydin fehlen, Faruk Uzun und Fatih Uzun müssen zudem mit Verletzungen passen. Außerdem ist ein Mitwirken von Halit Dasman ungewiss. Baris Gencalrückt aus der Reserve nach.

Anadolu Munzur Solingen – VfL Witzhelden. Drei Niederlagen in Folge sind nicht das, was sich die Witzheldener vorgestellt haben. Am Sonntag (14.15 Uhr) ist die von Oliver Heesen trainierte Mannschaft in Solingen gefordert. „Sie haben am letzten Spieltag ein überraschendes Unentschieden beim Tabellendritten in Monheim geholt. Die Rollen sind klar verteilt“, sagt Heesen. Simon Schmitz und Aki Flack sind aus dem Urlaub zurück, dafür fallen Oguzahn Akdeniz und Philipp Kühl aus.