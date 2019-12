Langzeitverletzte melden sich zurück : Lazarett von Bayers Fußballerinnen lichtet sich

Bayers Abwehrspielerin Frederike Kempe (am Ball) hat nach überstandenem Kreuzbandriss ihre Rückkehr gefeiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In der Bundesliga ist der Werksklub am Sonntag (14 Uhr) in Freiburg gefordert. Coach Achim Feifel hat wieder mehr Optionen.

Noch ist die Vorgabe von Achim Feifel möglich. Wenigstens vier Punkte aus den letzten drei Partien des Jahres hatte sich der Coach von Bayers Erstliga-Fußballerinnen gewünscht. Drei davon haben sie sich am vergangenen Wochenende mit dem 2:0 gegen Essen schon gesichert. Mindestens einer soll nun am Sonntag im Rückspiel beim SC Freiburg dazukommen. Aber das wird nicht einfach. Das Hinspiel gewannen die Rheinländerinnen zwar, konnten aber auch von Glück sagen, dass der SCF mit seinen Chancen zu sorglos umging.

Auch zuletzt gegen Essen war eine gehörige Portion Glück im Spiel. „Wir müssen uns deutlich steigern, wenn wir aus dem Breisgau etwas mitnehmen wollen“, sagt Feifel. Er rechnet mit einem Gegner, der nach der Niederlage im ersten Treffen höchst motiviert sein dürfte – und den er deutlich besser sieht, als es die aktuelle Platzierung aussagt.

Glück im Unglück hatte indes Ivana Rudelic. Ihre Verletzung aus der Begegnung mit der SGS stellte sich „nur“ als Bänderriss heraus. In Freiburg wird sie Bayer freilich trotzdem fehlen. „Wir werden sie schmerzlich vermissen“, betont ihr Trainer. Ob Henrietta Csiszár (Probleme im Sprunggelenk) und Ann-Kathrin Vinken (krank) beim Viertletzten auflaufen können, ist zumindest fraglich.