Basketball in der Region : BBZ löst Pflichtaufgabe beim Schlusslicht souverän

Rhein-Wupper Opladens Zweitliga-Basketballerinnen siegen in Chemnitz. Wichtige Punkte sammeln indes auch die Giants II, FBL und der LTV.

2. Regionalliga: Südwest Baskets Wuppertal – SC Fast-Break Leverkusen 74:91 (36:43). Beim Tabellenfünften in Wuppertal landete der Spitzenreiter aus Leverkusen den nächsten Sieg. „Es war allerdings vom Ergebnis her bis in die zweite Halbzeit ausgeglichen“, berichtete Trainer Thomas Pimperl, der ein „spannendes Spiel“ sah. Nach dem 42:45 legten die Gäste eine Schippe drauf und sorgten mit 14 Punkten in Serie für die vorzeitige Entscheidung. Pimperl zufolge habe seine Mannschaft die Initiative zum richtigen Zeitpunkt übernommen und im Stile einer Spitzenmannschaft agiert.

2. Bundesliga Nord: ChemCats Chemnitz – BBZ Opladen (Frauen) 56:67 (34:36). Die BBZ-Basketballerinnen überwintern auf dem zweiten Tabellenplatz. Beim punktlosen Schlusslicht in Chemnitz ließen sich die Schützlinge von Trainerin Grit Schneider nicht stoppen und fuhren den nächsten klaren Sieg ein. „Wir können mit der ersten Saisonhälfte super zufrieden sein. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so schnell so konstant würden spielen können“, betonte Schneider. Die Trainerin wertet die aktuelle Tabellenposition als großen Erfolg, auf dem sich die Basketballerinnen aus Opladen aufgrund der Leistungsdichte an der Spitze aber nicht ausruhen dürfen. In Chemnitz überzeugten die Gäste einmal mehr mit einer hohen Effizienz – allein zehn Dreier fanden das Ziel.