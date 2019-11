Drei Niederlagen in Folge : TSV-Volleyballerinnen stecken in einer Mini-Krise

Leverkusen Beim SV Bad Laer kassieren die Leverkusenerinnen ihre dritte Niederlage in Folge in der zweiten Bundesliga Nord.

„Das ist ein fieses Ergebnis für uns“, fand Yaglioglu. „Die dritte Niederlage in Folge tut weh, denn wir haben es einfach nicht geschafft, konsequent die Leistung abzurufen, zu der wir imstande sind – und die wir an den ersten vier Spieltagen gezeigt haben.“ Mit vier Siegen waren die Leverkusenerinnen stark in die Saison gestartet. Inzwischen sind sie von der Spitze auf den sechsten Platz durchgereicht worden.

„Es gilt jetzt, dass wir uns aus dem Tief befreien“, sagt Yaglioglu. „Dafür werden wir alles geben.“ Helfen könnte die Kulisse. Denn am Samstag tritt das Team um 20 Uhr endlich wieder in der heimischen Ostermann-Arena an. Gegner ist der SV Blau-Weiß Dingden, der nach zwei Siegen in Serie in der Tabelle an Bayer vorbeigezogen ist.