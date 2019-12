Letztes Spiel des Jahres in Wilhelmshaven : Siebenmeterquote ist ein Problem des Leichlinger TV

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus der Blütenstadt bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück. Ein Grund ist die Schwäche bei Siebenmetern – aber es ist nicht der einzige. Dabei gibt es Potenzial in allen Mannschaftsteilen.

Angriff Trainer Lars Hepp leitete im Sommer einen Verjüngungsprozess ein, in der Offensive bleibt die verlässlichste Konstante aber ein Routinier: „Lebensversicherung“ Maik Schneider traf schon in der Rückrunde der Vorsaison regelmäßig und ist in dieser Saison mit bisher 91 Feldtoren der gefährlichste Spieler der gesamten Liga. Die größte Qualität des 31-Jährigen: einfache Tore. Der Linkshänder, der definitiv bis Saisonende in Leichlingen bleiben wird, kann einen Angriff im Rückraum schnörkellos wie effektiv zu Ende bringen. Nichtsdestotrotz kann der LTV, die einstige Torfabrik der Liga, offensiv nicht an seine alten Zeiten anknüpfen. Christoph Gelbke kommt noch auf 52 Tore, danach folgt Ex-Kreisligaspieler Fynn Natzke mit 39 Treffern. Über die Außen und bei Gegenstößen entwickeln die Blütenstädter zu wenig Gefahr und Tempo. Zudem sind unverändert die Siebenmeter (Trefferquote 64 Prozent) ein Problem von Hepps Team, das so leichtfertig Chancen hergibt.