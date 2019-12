Landgericht : Mammutprozess gegen „Steuerkartell“

Leverkusen 70-jähriger Italiener aus Lützenkirchen muss sich mit weiteren Angeklagten vor Gericht verantworten.

Dazu sollen acht Scheinfirmen in Köln, Duisburg, Troisdorf, Kerpen und Alsdorf gegründet worden sein. Als Geschäftsführer und Inhaber fungierte dabei ein Portugiese, gegen den – zusammen mit weiteren Mittätern – in einem gesonderten Verfahren ermittelt wird. Die Firmen wurden von diesem „Strohmann“ angemeldet als Bauunternehmen, die unter anderem Maurer-, Fliesenleger- oder Betonarbeiten anbieten. Auch Kurier- und andere Fahrten sowie IT-Arbeiten wurden in einzelnen der acht Scheinfirmen als Geschäftszweck angegeben. In Wirklichkeit jedoch, so wurde es in der Anklage formuliert, sollen diese Firmen nie solche Arbeiten ausgeführt haben.