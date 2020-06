„Fast einzigartiges“ Ereignis : Steinkauz-Junge sorgen für Straßensperrung in Leverkusen

Leverkusen Kleine Eulen machen derzeit ihre ersten Gehversuche in Leverkusen-Steinbüchel. Damit die Jungtiere der gefährdeten Eulenart nicht überfahren werden, wurde eine Straße für knapp einen Monat gesperrt.

In Leverkusen sorgen Eulen seit Montag für eine vierwöchige Straßensperrung. Im Stadtteil Steinbüchel-Lichtenburg leben Steinkäuze auf Streuobstwiesen und brüten in den Höhlen der alten Obstbäume. Im Juni verlassen die Jungtiere das Nest, sind anfangs aber noch sehr unbeholfen und suchen meist am Boden Nahrung. Dabei werden sie oft im Straßenverkehr überfahren. Auch der Alte Steinbücheler Weg wird von Autos befahren – nun ruht dort aber bis zum 17. Juli der Verkehr. Nur ein Landwirt besitzt eine Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Straße mit seinem Traktor.

„Nur so können wir gemeinsam dafür sorgen, dass der Steinkauz auch in der Zukunft hier ein Zuhause hat“, schreiben die Naturschutzverbände NABU und BUND in einer Mitteilung an die Anwohner. Das Vorkommen der kleinen Eule in Leverkusen sei ein „fast einzigartiges“ Ereignis: In den vergangenen Jahren konnte der Steinkauz nur an zwei weiteren Orten im Stadtgebiet beobachtet werden, bundesweit gilt er mit rund 6000 Paaren als stark gefährdet und steht auf der Roten Liste. Der Steinkauz hat dunkelbraunes Gefieder mit weißen Punkten und große gelbe Augen. Ausgewachsen erreicht er etwa die Größe einer Taube.