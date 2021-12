Autos rutschen in Gräben : Glätte und Schnee sorgen für Unfälle in NRW

Schnee und Glätte in NRW-Höhenlagen sorgen für Probleme auf den Straßen (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Detmold Glätte und Schnee haben in den Bergregionen in Nordrhein-Westfalen in der Nacht und am Morgen für Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Es gibt bereits erste Unfälle.

Im Siegerland und in der Eifel blockierten am Dienstagmorgen querstehende oder festgefahrene Lastwagen mehrere Straßen, wie die zuständigen Polizeistellen berichteten. Im Bergischen Land und im Hochsauerlandkreis kam es zudem zu einigen Unfällen. Autos rutschten in Gräben oder gegen Leitplanken, so ein Polizeisprecher. Verletzte gab es zunächst nicht.

In Detmold im Teutoburger Wald kam am Dienstagmorgen auf einer glatten Straße selbst das Streufahrzeug nicht mehr den Berg hinauf. Nach Angaben der Polizei warnen dort oben derzeit Schilder die Autofahrer vor der nicht geräumten Straße. „Die kommen da aber auch nicht hoch“, sagte der Polizeisprecher.

(bsch/dpa)