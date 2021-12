Straßenarbeiten in Dhünn : Die Sanierung der L409 wird nun fortgesetzt

Straßenarbeiten in Dhünn

Dhünn Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg setzt die Sanierungsarbeiten an der Landstraße 409 in Dhünn zwischen Neuenhaus und Habenichts ab Donnerstag, 9. Dezember, fort.

Dann wird die Landesstraße an zwei Tagen (9. und 10. Dezember) zwischen der Kreuzung L409/L68 und Ecke Pilghauser Straße/Hauptstraße gesperrt, um die Bankette zu sanieren. Die Arbeiten mit dem Bankettfertiger erfordern eine Sperrung der L409.

Großräumige Umleitungen über die U10 und die U20 sind ausgeschildert. Die Anlieger können Ihre Grundstücke erreichen. Die Zufahrt für Rettungsdienste ist während der Bauzeit gewährleistet. Einzelhändler und Gewerbetreibende in Dhünn sind mitten in der Adventszeit und im Weihnachtsgeschäft nicht begeistert über die Ankündigung von Straßen.NRW, dass die Straße gesperrt wird, meldet die Stadtverwaltung. Aber ihre Sorgen kann Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes, ein wenig zerstreuen: „Die Geschäfte in Dhünn, wie der Frischemarkt, sind während dieser Zeit definitiv erreichbar“, sagt er.