Nikolausumzug in Wermelskirchen : Lichterfahrt zum Weihnachtsbaum

So ein Gedränge unterm Weihnachtsbaum soll und darf es 2021 nicht geben. Deshalb werden sich Nikolaus und Hans Muff nicht in die Menge begeben. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Wermelskirchen Der Nikolaus wird auf dem Prunkwagen am Samstag doch durch die Carl-Leverkus-Straße fahren. Die Polizei wird vor Ort den Bereich absichern. Es gibt keinen kulinarischen Treff. Dafür verteilt der Nikolaus am verkaufsoffenen Sonntag 600 Päckchen.

Einmal mit dem Nikolaus oder seinem treuen Gefährten (in diesem Jahr eine Gefährtin) Hans Muff unterm Weihnachtsbaum auf Tuchfühlung gehen – das wird es in diesem Corona-Jahr 2021 beim Nikolausumzug nicht geben. Denn der Nikolaus, seine Engelchen und auch der Posaunenchor werden während der Lichterfahrt mit den Traktoren der heimischen Landwirte auf einem Prunkwagen stehen und sich nicht ins die Menge begeben. WiW-Vorsitzender André Frowein: „Wir haben lange überlegt, ob wir am Weihnachtsbaum vorbeifahren. Die Entscheidung dazu ist am Mittwoch gefallen.“ Die Polizei wird diesen engen Bereich der Carl-Leverkus-Straße absichern.

Inzwischen steht auch die Route für die Trecker-Lichterfahrt fest. Aufstellung ist am Dabringhauser Friedhof /Matterfeld. Abfahrt ist um 16.30 Uhr. Von dort geht es über Friedhofsweg, Altenberger Straße und Wermelskirchener Straße zur Straße „Auf dem Scheid“ zum Senioren Park Carpe Diem. Dort, wie auch an deren Senioren-Einrichtungen, wird der Posaunenchor einige Lieder anstimmen. Über die Landstraße 101 geht es Richtung Stumpf und Sonne, wo dann Richtung Osminghausen auf die Kreisstraße 14 abgebogen wird. Ziel ist Dhünn. Nach der Ortsdurchfahrt fährt die Kolonne weiter Richtung Habenichts, durchquert Eipringhausen und biegt in die Feldstraße ein, wo man am Altenzentrum Vogelsang den Bewohnern ein Ständchen spielt. Über Friedhofstraße geht es zurück über die Feldstraße in die Dhünner Straße und dann auf die Berliner Straße in Richtung Belten. Dort wird der Senioren Park Carpe Diem Wermelskirchen angesteuert. . Über Beethovenstraße, Wirtsmühler Straße und Berliner Straße wird die Trecker-Kolonne in die Thomas-Mann-Straße einbiegen und über die Bahnhofstraße in die Remscheider Straße zur Villa Regenbogen fahren.

Info In diesen Geschäften gibt es Nikolaus-Päckchen Was Hier erhalten Kinder am verkaufsoffenen Sonntag ein Nikolauspäckchen geschenkt: Buchhandlung Marabu, Telegrafenstraße; Buchhandlung Siebel, Kölner Straße; Buchhandlung van Wahden, Markt; Ernsting´s Family, Telegrafenstraße; Female, Telegrafenstraße; Kindermoden Rumpelstilzchen, Carl-Leverkus-Straße; Kräuterküche, Kölner Straße; Kreuder, Thomas-Mann-Straße; Male, Telegrafenstraße; Quick Schuh, Telegrafenstraße; WIW – Geschäftsstelle, Telegrafenstraße Hier erhalten die Kinder am Nikolaustag (6. Dezember) ein Nikolauspäckchen: Bäckerei Uli Herrmann, Beliner Straße; Holzwürmchen, Kölner Straße; Juca, Markt.

Über Wolfhagener Straße, Bahndamm und Brückenweg geht es in die Telegrafenstraße dann in die Carl-Leverkus-Straße und dann Richtung Busbahnhof, wo die Lichtertour endet. Der Stadtmarketingverein hofft, dass an vielen Straßen Kinder zuschauen und auf Süßigkeiten warten.

Und noch eine Entscheidung hat der WiW-Vorstand getroffen: Es findet kein kulinarischer Treff unterm Weihnachtsbaum am zweiten Adventswochenende statt. Darauf hatte der Stadtmarketingverein angesichts des Nikolausumzuges gesetzt. Aber die Entwicklung der Corona-Zahlen wie auch die Reaktion vieler Anbieter waren eindeutig. „Wir haben auch noch von Anbietern Absagen erhalten. Die Unsicherheit war ihnen zu groß, denn sie hätten das Risiko getragen, wenn so ein kulinarischer Treff dann doch am Freitag verboten worden würde.“ Denn durch die zweimalige Verdi-Absage von örtlichen Veranstaltungen hätten einige Anbieter die Kosten für die weggeworfenen Waren zahlen müssen.

So haben der Nikolaus und sein Team 600 kleine Päckchen mit Süßigkeiten gepackt, die die Kinder am verkaufsoffenen Sonntag in elf Geschäften geschenkt bekommen (s.Infokasten). Gespendet wurden sie von BMW Kaltenbach, die die Süßigkeiten für den Umzug komplett sponsern.