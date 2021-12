Neue Verkehrs-Konzepte in Wermelskirchen : Maßnahmen für mehr Lebensqualität

Wermelskirchen Gemeinsam haben Büfo und CDU die Einrichtung einer Stelle eines Mobilitätmanagers für den kommenden Doppelhaushalt 2022/23 beantragt. Ein Experte beschreibt neue Konzepte im Zukunftsausschuss als alternativlos.

Die Stadtverwaltung wird einen Mobilitätsmanager bekommen. Noch im Juni hatte der Technische Beigeordnete Thomas Marner die Einrichtung einer solchen Stelle gefordert und damit auf einen Antrag vom Bürgerforum reagiert, mit dem Büfo die Erstellung eines Verkehrskonzepts für Wermelskirchen forderte. Mit einem gemeinsamen Papier von Büfo und CDU liegt nun ein Antrag zum Haupt- und Finanzausschuss (HuF), der am Montag, 6. Dezember tagt, sowie Stadtrat (13. Dezember) vor, in dem die Kommunalpolitiker das Ausweisen einer Mobilitätsmanagement-Stelle im kommenden Doppelhaushalt für 2022/23 anstreben.

Im Laufe diesen Jahres rückte das Thema Verkehr und Mobilität zusehends in den Fokus des kommunalpolitischen Geschehens – zwischenzeitlich konnte der Eindruck gewonnen werden, dass sich die Fraktionen im Beantragen von Fahrradwegen oder anderen in Bezug zum Verkehr stehenden Projekten gegenseitig überbieten wollten. Als Schwierigkeit stellte sich stets die Komplexität der Verkehrsthemen heraus.

Was In NRW gehören 266 nordrhein-westfälische Kommunen, alleine 89 im Rheinland. Die Koordinationsstellen des vom Landesverkehrsministerium unterstützen Zukunftsnetzes Mobilität NRW sind bei den Verkehrsverbünden angesiedelt: VRR (Rhein-Ruhr), NWL (Westfalen-Lippe) und VRS (Rheinland). „Das NRW-Verkehrsministerium finanziert inzwischen dafür 32 Personalsstellen“, stellte Theo Jansen vor.

Auf die Komplexität des Mobilitätsmanagements innerhalb einer Stadtverwaltung bezog sich auch der Experte in seinem Vortrag vor dem Zukunftsausschuss: „Fast jeder Fachbereich hat mit dem Verkehr zu tun.“ An die Mitglieder des Ausschusses richtete Theo Jansen die Aufforderung: „Es ist ihre Aufgabe, wenn sie wollen, die eindeutige politische Zielvorgabe zu geben.“ Gleichzeitig bot Jansen der Stadt Unterstützung an und rückte das Zukunftsnetz Mobilität NRW in den Fokus, dem Wermelskirchen seit Dezember 2016 angehört. Vor dem Hintergrund des Klimawandels bliebe keine Zeit mehr, betonte der Experte: „Die Katastrophe ist da, sie kostet Menschenleben und wahnsinnig viel Geld.“ Jansen sprach gar eine Warnung an alle Kommune aus: „Das Bundesverfassungsgericht hat entsprechende Urteile gefällt. Ein Unterlassen von Maßnahmen wird justiziabel.“ Ein Zukunftsnetz-Ziel: die Verdopplung der Fahrgäste im ÖPNV bis 2030.