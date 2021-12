Bald in Wermelskirchen : Kreis will jetzt Impfstelle in der Stadt einrichten

Ein Mann wird gegen Corona geimpft. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Wermelskirchen An sechs Tagen in der Woche impft der Kreis in Overath, Rösrath und bald in Burscheid. Angeblich gab es dort kurzfristig geeignete Räumlichkeiten für so eine Aktion.