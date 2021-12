A45-Brücke bei Lüdenscheid : Supergau und Katastrophe - Sorgenkind Sauerlandlinie

Hagen Wer über die Sauerlandlinie in Richtung Frankfurt fährt, hat keine Alternative - oder muss riesige Umwege in Kauf nehmen. Zumindest auf den Lkw-Verkehr kommen daher harte Zeiten zu, denn bei Lüdenscheid macht eine A45-Brücke Sorgen.

Supergau, Katastrophe - Elfriede Sauerwein-Braksiek versuchte nicht, irgendetwas zu beschönigen und wählte starke Worte. Seit Donnerstag ist die Autobahn 45 zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Und das soll auch bis mindestens Mitte nächster Woche so bleiben. Bei einer Kontrolle der Konstruktion auf der Sauerlandlinie hatten Experten bei einem Laserscan eine Verformung von Brückenteilen entdeckt. Sofort stoppten die Verantwortlichen den Verkehr.

Der wird seitdem durch Lüdenscheid umgeleitet. „Wir wussten, was das für die Leute hier bedeutet. Aber es war unumgänglich“, sagte Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH, am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Die Experten prüfen jetzt, ob es an der Brücke weitere strukturelle Verformungen gibt. Vom Ergebnis hängt ab, ob und in welcher Form wieder Pkw- und Lkw-Verkehr zugelassen werden kann. Sauerwein-Braksiek äußerte die Hoffnung, dass dies zumindest für Autos möglichst schnell wieder möglich sein könnte.

„Aus heutiger Sicht war das nicht richtig“, sagte Sauerwein-Braksiek. Wie alle nach dem Zweiten Weltkrieg in Nordrhein-Westfalen gebauten Brücken wurde diese für eine geringe Zahl an deutlich leichteren Fahrzeugen ausgelegt. Über die Brücke bei Lüdenscheid sollten ursprünglich laut den Prognosen nur 25 000 deutlich leichtere Fahrzeuge pro Tag fahren.

Die A45 ist eine wichtige Achse vom Ruhrgebiet in den Süden Deutschlands in Richtung Frankfurt. Seit Jahren werden auf der Strecke Brücken saniert oder neu gebaut. Die neue Sperrung reiht sich in eine lange Reihe von Problemfällen in NRW ein. Mehrere Rheinbrücken sind baufällig. Hier wird der Verkehr reduziert und der Schwerlastverkehr zum Teil mit Sperren abgeleitet. Das gilt auch für die A43 im Ruhrgebiet.