Feuerwehreinsatz an der Steinstraße : Doppelhaus-Hälfte in Opladen in Flammen

Die Feuerwehr setzte auch die Drehleiter ein, um die Flammen im Obergeschoss zu bekämpfen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Opladen Gleich mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr am frühen Samstagabend Feuerschein in dem Haus an der Steinstraße. Es kam zu einer massiven Brandausweitung. Der Bewohner konnte sich ins Freie retten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Feuerschein aus einer Doppelhaus-Hälfte an der Steinstraße hatten gleich mehrere Leute bemerkt, die die Feuerwehr am frühen Samstagabend anriefen. Unter ihnen auch der Bewohner des Hauses, der sich nach draußen geflüchtet hatte.

Obwohl die neben der Berufsfeuerwehr alarmierte Freiwillige Feuerwehr von der Wache Kanalstraße innerhalb von drei Minuten vor Ort war, „kam es in kurzer Folge zu einer massiven Brandausweitung der etwa fünf mal sieben Meter großen Doppelhaushälfte, so dass das gesamte Erdgeschoss und ein Großteil des Obergeschosses in Flammen standen“, berichtet die Feuerwehr.

Feuerschein und eine heftige Rauchentwicklung wurden von mehreren Anrufern der Feuerwehr gemeldet. Foto: Jens Thull

Vor Ort erhöhten die Einsatzkräfte die Alarmstufe auf Gebäudebrand, weitere Feuerwehrleute der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Bürrig rückten aus. Die Steinstraße und Bereiche der Bracknellstraße waren durch den Einsatz gesperrt. Die Feuerwehr brauchte Platz, unter anderem für die Drehleiter, von der aus die Flammen im Obergeschoss bekämpft wurden. Weitere Kräfte löschten im Erdgeschoss, ein dritter Trupp wurde unter Atemschutz im angrenzenden Nachbarhaus eingesetzt. An zwei umliegenden Gebäuden und einem Auto „kam es durch das schnelle Eingreifen nur zu Schäden aufgrund von Strahlungswärme des Brandes. Es kam zu keinem weiteren Flammenüberschlag. Im Nachgang wurden die Nachbargebäude belüftet und freigemessen“, heißt es aus der Leitstelle.

Und: Unweit der Einsatzstelle an der Steinstraße kam es während der Löscharbeiten zu einem weiteren Einsatz an der Auestraße. Dort hatte ein Rauchmelder im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgelöst. Kräfte von der Einsatzstelle Steinstraße und aus Lützenkirchen rückten aus. Glück im Unglück: Es war offenbar nur ein defektes Rauchmeldegerät.

Die Doppelhaus-Hälfte an der Steinstraße wurde von der Polizei gesichert und zur Brandursachenermittlung beschlagnahmt. Der Bewohner konnte vorerst bei Bekannten unterkommen.

Noch am Abend kontrollierte die Feuerwehr die Brandstelle auf mögliche Glutnester. Die Feuerwehr war insgesamt mit 38 Kräften und 17 Einsatzfahrzeugen vor Ort.

(LH)