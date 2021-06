Brand in Mönchengladbach-Wickrath : Feuerwehr rettet sieben Hausbewohner

Wickrath Ein Feuer an einem Anbau drohte in der Nacht zu Sonntag auf zwei Einfamilienhäuser überzugreifen. Die Feuerwehr holte die Bewohner rechtzeitig aus den Häusern und löschte den Brand.

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonntag bei einem Brand an der Straße Am Ringofen in Wickrath sieben Menschen aus ihren Wohnhäusern gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte gegen 23.12 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache der gemeinsame Anbau zweier Einfamilienhäuser. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drohte das Feuer auf beide Wohngebäude überzugreifen. Die Bewohner waren noch in ihren Häusern. Die Feuerwehrleute leiteten dem Bericht zufolge eine Menschenrettung ein und führten die sieben Bewohner aus den Häusern. Verletzt wurde dabei niemand.