Wegesanierung in Opladen ist schon fertig : Neues Geländer am Mühlengraben kommt noch

Der Weg am Mühlengraben ist erneuert, das Geländer zum Graben hin weiterhin extrem marode. Es soll in Kürze erneuert werden. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen-Opladen Der lange in der Politik diskutierte neue Belag am Mühengraben ist fertig und wird bereits fleißig befahren. Allein: Das Geländer zum Wasser hin hat die besten Zeiten längst hinter sich. Die TBL verprechen: In zwei Wochen beginnt auch da die Erneuerung.

Das Fahrgefühl auf dem Fuß- und Radweg am Mühlengraben ist ein ganz neues. „Das Rad rollt super“, lobt Matthias Itzwerth (CDU). Er hat den neuen Belag direkt nach Fertigstellung getestet. Deutlich heller als vorher und etwas aufgestockt, sei der Weg endlich wieder in voller Breite nutzbar.

Eine Sache fiel dem Fraktionschef im Bezirk II auf: Das Geländer ist weiterhin in schlechtem Zustand. „Wieso wurde das nicht gleich mit erneuert?“, fragt er. Die Aufklärung von Wolfgang Herwig, Chef der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL): Die Baumaßnahme sei in zwei Losen ausgeschrieben worden, um die Arbeiten zu beschleunigen. Ein Los für die Wegeoberfläche, das andere für die Erneuerung des Geländers. Das Vergabeverfahren habe sich so um zwei Wochen verkürzt. Die beauftragte Firma habe schnell gearbeitet. Die Erneuerung des Geländers benötige etwas mehr Vorlauf. Die Arbeiten sollen in rund zwei Wochen beginnen. Damit sei man immer noch viel schneller als ursprünglich geplant.

Itzwerth hofft, dass der Weg auch lange schön bleibt. „Sorge bereiten mir die Hinterlassenschaften der Pferde“, sagt der Politiker. Auf dem Weg dürfe man nicht reiten. Es sei aber erlaubt, Pferde an der Leine zu führen. „In der Vergangenheit gab es des öfteren großvolumige Hinterlassenschaften, die lange liegen blieben.“ Wer nicht aufpasse, lande als Radfahrer in den Pferdeäpfeln. Er wolle daher mit dem nahegelegenen Pferdehof Kontakt aufnehmen. „Das Einfachste wäre, wenn die Hinterlassenschaften sofort mit einer Schaufel an die Seite befördert werden.“

Für die Wegesanierung hatte die Stadt 235.000 Euro veranschlagt.

(sug)