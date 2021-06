Leverkusener Buchwoche digital : Viel Lesestoff für die Ohren

Leverkusen Bei der Leverkusener Buchwoche steht jedes Tagesprogramm unter einem neuen Thema. Los geht es am 19. Juni. Es gibt unter anderem Podcasts und gestreamte Lesungen.

Leverkusen (mkl) Die 11. Leverkusener Buchwoche wurde vom April in den Juni (19. bis 25.) verschoben und findet erstmal ausschließlich „on air“ statt: über Radio Leverkusen (Podcasts), gestreamte Veranstaltungen auf dem Youtube-Kanal „Levliest“ und aufgenommene Videos siehe auf der Seite www.kulturstadtlev.de. Jedes Tagesprogramm steht unter einem bestimmten Thema.

• Podcasts (radioleverkusen.de und in Radio-Leverkusen-App): Von Engeln und Schlangen. Claudia Freyer liest aus ihrem Science-Thriller; „Krieg der Tollitäten – satirischer Roman von Jo Hagen.

• Podcast-Lesungen von Mitgliedern der Studiobühne (radioleverkusen.de und in Radio-Leverkusen-App): „Häutungen“ von Christian Linker (Bild „Schichtwechsel“ von Birgitta Buse); Steuerknüppel“ von Andreas Miller (Lichtmalerei von Pia Axmacher); „Der Fleck“ von Michaela Gawlick (Foto „Wasserhahn“ von Jo Seibt); „Und so wird mir klar, du bist das Letzte, was ich sah“ von Marie van Veen (Foto „Keine Angst vor Schwarz“ von Jo Seibt); „Kollateralschaden“ von Andreas Miller (Bild „Der Bunker“ von Christine Kamps); „Der Eiffelturm“ von Anja Reetz (Bild „Paris“ von Birgitta Buse“); „Rosenmonat“ von Jule Job (Bild „Rose vom Mars“ von Ulrike Tartler); „Ruhe“ von Florian Penven (Collage „Ruhe“ von Debora Weusthof); „Die alte Kellertür“ von Hans Schmitz (Bild „Alte Kellertür“ von Angela Steinert).