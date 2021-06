Unfall auf A 540 bei Grevenbroich : Feuerwehr rettet Mann aus Auto

Grevenbroich Der Mann fuhr wohl durch einen medizinischen Notfall in die Leitplanken der Autobahn. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisteten Feuerwehrleute lebensrettende Maßnahmen. Es war nicht der einzige Einsatz am Mittwochnachmittag.

Gleich zwei Einsätze in weniger als einer Stunde haben die Kräfte der Grevenbroicher Feuerwehr am Mittwochnachmittag gefordert. Dabei retteten die Einsatzkräfte auf der A 540 einen Fahrer nach einem Alleinunfall aus seinem Auto. Er war vermutlich nach einem medizinischen Notfall in Fahrtrichtung Jüchen in die Leitplanken gefahren und nicht mehr ansprechbar. Ein Brandalarm in einem Gewerbebetrieb an der Rudolf-Diesel-Straße in Wevelinghoven hatte sich kurz zuvor als technische Störung der Brandmeldeanlage entpuppt, wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte.