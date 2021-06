Feuerwehr Hückeswagen : Unwetter verlief noch glimpflich

Hückeswagen Zu mehreren Einsätzen musste die Hückeswagener Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag ausrücken. Glücklicherweise hinterließ das Unwetter keine größeren Schäden.

Während das Unwetter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nachbarstadt Radevormwald zu keinerlei Einsätzen führte, musste die Hückeswagener Feuerwehr gleich mehrmals ausrücken. Trotzdem verlief das Unwetter auch in der Schloss-Stadt äußerst glimpflich, und so richtig viel zu tun gab’s für die Rettungskräfte glücklicherweise nicht.