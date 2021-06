Explosionsartige Geräusche in Rommerskirchen : Feuerwehrleute löschen brennenden Tanklastwagen

Rommerskirchen Explosionsartige Geräusche haben viele Rommerskirchener in der Nacht zum Sonntag aus dem Schlaf gerissen. Ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge konnte die Feuerwehr verhindern.

Alle vier Löschzüge in der Gemeinde rückten gegen 1.55 Uhr aus. In einem Betrieb für Bagger und Schwerlastgeräte an der Ecke von Rudolf-Diesel- und Alexander-Schleicher-Straße war aus noch unbekannter Ursache ein Tank-Lastwagen in Brand geraten. Die weithin zu hörenden Geräusche dürften laut dem Einsatzleiter Daniel Krey und Feuerwehrchef Werner Bauer vom Platzen der Reifen des in Brand geratenen Fahrzeugs herrühren.