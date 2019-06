Benefizspiel : Nowitzki tritt gegen Schumacher an

Dirk Nowitzki (links) und Mick Schumacher treten in der Bay- Arena gegeneinander an. Foto: dpa/Thomas Frey

Am 21. Juli kicken der Basketballstar und der Formel 2-Pilot in der BayArena für den guten Zweck.

Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat die Herausforderung von Formel 2-Pilot Mick Schumacher angenommen. Am Sonntag, 21. Juli, kommt es zu einer Neuauflage des Benefiz-Fußballspiels „Champions for Charity“ mit vielen aktiven und ehemaligen Top-Sportlern. Austragungsort ist erstmals die BayArena in Leverkusen. Die Erlöse des Spiels kommen dem „41 Campus Projekt“ der Dirk Nowitzki Stiftung und Projekten der „Keep Fighting Foundation“ der Familie Schumacher zu Gute. Veranstaltungsbeginn ist um 16.30 Uhr, im Vorfeld wird es in der Arena ein buntes Rahmenprogramm geben.